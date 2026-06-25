Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 26 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Agencia Getty

Hoy, viernes 26 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.

Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos G, H e I de la Copa del Mundo.

Grupo I

La programación del Mundial 2026 hoy 26 de junio arrancará a las 15:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el Gillette Stadium de Boston, donde Francia enfrentará a Noruega. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

El otro será entre Senegal e Irak en el BMO Field de Toronto, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo H

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 20:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Estadio Akron de Guadalajara, lugar en que España enfrentará a Uruguay. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+

El otro se desarrollará en el NRG Stadium de Houston, donde Arabia Saudita se medirá ante Cabo Verde, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo G

La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 23:00 horas. Uno será en el BC Place de Vancouver, donde Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

El otro compromiso tendrá a Egipto contra Irán en el Lumen Field de Seattle, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.