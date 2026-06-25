Partidos del Mundial 2026 hoy, viernes 26 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este viernes contempla seis duelos.
Hoy, viernes 26 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.
Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos G, H e I de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Grupo I
La programación del Mundial 2026 hoy 26 de junio arrancará a las 15:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el Gillette Stadium de Boston, donde Francia enfrentará a Noruega. Este juego se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
El otro será entre Senegal e Irak en el BMO Field de Toronto, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo H
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 20:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Estadio Akron de Guadalajara, lugar en que España enfrentará a Uruguay. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+
El otro se desarrollará en el NRG Stadium de Houston, donde Arabia Saudita se medirá ante Cabo Verde, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo G
La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 23:00 horas. Uno será en el BC Place de Vancouver, donde Nueva Zelanda enfrentará a Bélgica. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
El otro compromiso tendrá a Egipto contra Irán en el Lumen Field de Seattle, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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