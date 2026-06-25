En la tarde de la jornada de este jueves, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao disputaron la última fecha del Grupo E y definieron a los clasificados a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Antes del inicio de la tercera fecha, la selección alemana ya tenía asegurada su participación en la siguiente ronda. Mientras que el resto de los equipos se jugaban su futuro en la competencia.

Por su lado, el cuadro ecuatoriano necesitaba un milagro ante Alemania para conseguir un espacio en la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Y lo logró.

Sin embargo, en los primeros minutos el equipo dirigido por Sebastián Becaccece entró dormido y esto lo aprovechó Leroy Sané, quien definió al palo derecho el portero Hernán Galíndez y abrió el marcador tempranamente.

Tras esto, se esperaba que Alemania empezara a controlar el partido cómodamente, pero Ecuador sorprendió antes de los 10 minutos. Nilson Angulo recibió la pelota fuera del área y se animó con un disparo potente de media distancia para batir a Manuel Neuer.

En el complemento, el equipo sudamericano empezó mejor y comenzó a inclinar la cancha a su favor. Tras una serie de intentos, a los 80′, Gonzalo Plata metió justo el pie antes de que el portero alemán agarre la pelota con las manos, y anotó el 2 a 1 y sentenció el triunfo para Ecuador.

Con esto, el equipo de Sebastián Becaccece alcanzó los cinco puntos obtuvo un cupo en los dieciseisavos tras convertirse en uno de los mejores terceros de la Copa del Mundo. Por su lado, el cuadro de Julian Nagelsmann se mantuvo en el primer lugar del Grupo E.

Revisa los goles de Ecuador vs Alemania acá

¡ALEMANIA NECESITÓ UN MINUTO PARA ABRIR EL PARTIDO!



Con una definición exquisita de Leroy Sané al palo derecho de Galíndez, los europeos ya le ganan a Ecuador desde el inicio. pic.twitter.com/yZeFakZjsG — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

¡SOLITO Y SOLO! GOLAAAZO DE ANGULO PARA EL EMPATE DE ECUADOR



El delantero recibió la pelota afuera del área sin marca, se animó y le rompió la red al arquero alemán para el 1-1 en el inicio del partido, el primero de la Tri en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/S9BBaRwpBQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

¡GOOOOOOOL DE ECUADOR Y CRECE LA ILUSIÓN EN LA COPA DEL MUNDO!



Un córner cerrado se la dejó en la puerta del área al infaltable Gonzalo Plata, que puso el segundo de la Tri ante Alemania para que explote el MetLife Stadium. pic.twitter.com/9SUh70n7IL — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Costa de Marfil, en dieciseisavos del Mundial 2026

Al mismo tiempo se disputó el encuentro entre Costa de Marfil y Curazao. El elenco africano aprovechó la debilidad defensiva de los caribeños y así sellar su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

A los 6′, Nicolás Pépé aprovechó un grave error de la defensa en la salida, y anotó el primero para el cuadro dirigido por Emerse Faé. Después de esto empezó a controlar el partido y no pasó mayor riesgo.

En el segundo tiempo, a los 64′, el actual delantero del Villareal y ex atacante del Arsenal, anotó su doblete personal con una gran definición dentro del área tras un gran pase recibido entre líneas que lo dejó sin marca frente al arquero.

Con este resultado, Costa de Marfil alcanzó los seis puntos y quedó segundo del Grupo E. Por su parte, Curazao se quedó con apenas un punto en el último lugar, por ende está eliminado de la competencia.

Revisa los goles de Costa de Marfil vs Curazao acá

COSTA DE MARFIL PEGÓ PRIMERO



Error en el fondo de Curazao y Nicolas Pepé aprovechó para poner el 1-0 en el partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OlEoQHNUll — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026