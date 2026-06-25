“Nos relajamos 10 minutos y nos empataron... Justo hoy estábamos hablando de quién era el goleador más chico de Colo Colo”

Colo Colo pasó sustó en el Monumental con O’Higgins. Felipe Raipán anotó el gol del triunfo y se transformó en el héroe albo.

Uno de los goleadores del partido por el lado del ‘Cacique’ fue Maximiliano Romero, quien tendrá la oportunidad de reemplazar a Javier Correa a raíz de su suspensión por cuatro fechas.

“Yo soy nueve y vivo de los goles. Me sirve para seguir creciendo y seguir esforzándome para que estos goles sigan viniendo”, explicó el delantero en zona mixta.

“Tenemos una rivalidad interna buena. La verdad que eso favorece a uno como jugador primero porque aprende y se esfuerza cada entrenamiento un poco más para seguir creciendo”, agregó sobre la competencia con Javier Correa.

Sobre el rendimiento del equipo destacó lo rápido que se recuperó tras el empate de O’Higgins. “Por ahí también por ir ganando 2 a 0 nos relajamos 10 minutos y ahí pasó lo que pasó, pero también nos sirve de aprendizaje. Creo que en estos partidos así son complicados, no deberíamos relajarnos ni nada por el estilo”, afirmó.

“El equipo anduvo bien. Era lo importante que siguiéramos creyendo y creciendo en el trabajo que venimos haciendo. Obviamente, en lo personal contento también por convertir”, agregó.

Finalmente, sobre la anotación de Felipe Raipán en los últimos finales reveló una conversación en la previa del encuentro por Copa Chile.

“Lo felicitamos a él por su primer gol. Justamente hoy en el almuerzo estábamos hablando de quién era el goleador más chico de Colo Colo. Justo hoy se dio de que él había hecho un gol”, confesó.