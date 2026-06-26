;

EE.UU. cae con Turquía y Paraguay iguala ante Australia en el cierre del Grupo D del Mundial: así quedó la tabla final

El cuadro estadounidense abrochó su boleto a los dieciseisavos de final como líder de la zona, mientras los oceánicos avanzaron en el segundo lugar y los sudamericanos deberán esperar otros resultados para ver si avanzan como mejores terceros.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El Grupo D del Mundial 2026 llegó a su fin este jueves con dos partidos disputados en simultáneo. Estados Unidos cayó 3-2 ante Turquía, mientras que Paraguay firmó un empate sin goles ante Australia, resultados que terminaron por definir el orden definitivo de la tabla y los clasificados a dieciseisavos de final.

En el SoFi Stadium, el elenco norteamericano que dirige Mauricio Pochettino saltó a la cancha con el boleto asegurado a la siguiente fase. Sin embargo, no pudo lograr el pleno de puntos y fue sorprendido por una eliminada Turquía que se despidió con orgullo de la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Los goles del anfitrión fueron obra de Auston Trusty (3’) y Sebastian Berhalter (49’), mientras que para la escuadra europea anotaron Arda Güler (10’), Orkun Kökçü (31’) y Kaan Ayhan (90+9′) para firmar el 3-2 definitivo en Los Ángeles.

Paraguay deberá esperar

En paralelo, el combinado sudamericano no pudo pasar del empate e igualó 0-0 ante Australia, en un duelo donde no registró remates al arco durante el primer tiempo.

Con estos resultados, Estados Unidos clasificó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo D con 6 puntos, mientras que Australia obtuvo el segundo boleto a la fase eliminatoria tras acabar en la segunda posición con 4 puntos.

Los oceánicos lograron una mejor diferencia de goles respecto a Paraguay, que cerró tercero con 4 unidades y una diferencia de -2, por lo que deberá esperar otros resultados para ver si avanza de ronda como uno de los mejores terceros.

De momento, los dos clasificados deben esperar para conocer a sus rivales en dieciseisavos. Turquía, en tanto, se despidió del Mundial 2026 en el último lugar del grupo con 3 puntos.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad