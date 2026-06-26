EE.UU. cae con Turquía y Paraguay iguala ante Australia en el cierre del Grupo D del Mundial: así quedó la tabla final

El Grupo D del Mundial 2026 llegó a su fin este jueves con dos partidos disputados en simultáneo. Estados Unidos cayó 3-2 ante Turquía, mientras que Paraguay firmó un empate sin goles ante Australia, resultados que terminaron por definir el orden definitivo de la tabla y los clasificados a dieciseisavos de final.

En el SoFi Stadium, el elenco norteamericano que dirige Mauricio Pochettino saltó a la cancha con el boleto asegurado a la siguiente fase. Sin embargo, no pudo lograr el pleno de puntos y fue sorprendido por una eliminada Turquía que se despidió con orgullo de la Copa del Mundo.

Los goles del anfitrión fueron obra de Auston Trusty (3’) y Sebastian Berhalter (49’), mientras que para la escuadra europea anotaron Arda Güler (10’), Orkun Kökçü (31’) y Kaan Ayhan (90+9′) para firmar el 3-2 definitivo en Los Ángeles.

Paraguay deberá esperar

En paralelo, el combinado sudamericano no pudo pasar del empate e igualó 0-0 ante Australia, en un duelo donde no registró remates al arco durante el primer tiempo.

Con estos resultados, Estados Unidos clasificó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo D con 6 puntos, mientras que Australia obtuvo el segundo boleto a la fase eliminatoria tras acabar en la segunda posición con 4 puntos.

Los oceánicos lograron una mejor diferencia de goles respecto a Paraguay, que cerró tercero con 4 unidades y una diferencia de -2, por lo que deberá esperar otros resultados para ver si avanza de ronda como uno de los mejores terceros.

De momento, los dos clasificados deben esperar para conocer a sus rivales en dieciseisavos. Turquía, en tanto, se despidió del Mundial 2026 en el último lugar del grupo con 3 puntos.