Lo habrían citado por la compra de un auto: hombre es asesinado a balazos en La Florida

Un hombre murió durante la noche de este martes luego de ser atacado a balazos en la comuna de La Florida.

En el sitio del suceso, la PDI levantó cerca de 20 vainillas, mientras el Ministerio Público indaga la participación de más personas en el crimen.

Un homicidio con arma de fuego se registró durante la noche de este martes en la comuna de La Florida, luego de que un hombre fuera baleado en reiteradas ocasiones en el sector de Apolo XI con Telstar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando la víctima habría llegado al lugar en el contexto de una posible compra o venta de un automóvil.

En ese momento, sujetos que se movilizaban en más de un vehículo descendieron, comenzaron a perseguirlo y le dispararon en múltiples ocasiones.

En el sitio del suceso, personal de la Policía de Investigaciones levantó cerca de 20 casquillos balísticos, además de otras evidencias que están siendo analizadas para establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

Sobre el crimen, el comisario a cargo detalló que se trata de “una persona de sexo masculino, la que posee diversos impactos por proyectil balístico”, además de evidencias hematológicas encontradas en el lugar.

Por su parte, el fiscal del equipo ECOH del Ministerio Público explicó que, según los antecedentes preliminares, “de un vehículo se bajan unos sujetos, salen persiguiendo a la víctima, le disparan en distintas oportunidades y le dan muerte ”.

Asimismo, el persecutor precisó que la investigación no solo busca identificar al autor material de los disparos, sino también a quienes pudieron participar antes o durante el ataque.