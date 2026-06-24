Intentó evitar un portonazo y terminó baleado: hombre queda grave tras recibir disparo en el abdomen en La Florida

Le dispararon para quitarle el auto: violento portonazo deja a hombre hospitalizado en La Florida

Un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado durante un violento portonazo registrado la noche en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Galicia, donde la víctima fue interceptada por al menos tres delincuentes armados que intentaron robarle su vehículo.

Según los antecedentes preliminares, el conductor habría opuesto resistencia al asalto, iniciándose un forcejeo con los atacantes. En medio de la confrontación, uno de los sujetos efectuó un disparo que impactó a la víctima en el abdomen. El hombre fue trasladado a un recinto asistencial, donde permanece internado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

Tras concretar el robo, los delincuentes intentaron escapar a bordo del automóvil, pero el vehículo contaba con un sistema de corta corriente que impidió su huida. Debido a ello, abandonaron el móvil a pocas cuadras del lugar. Al revisar el vehículo, Carabineros detectó un impacto balístico en uno de sus vidrios, lo que reforzó la hipótesis de que durante el procedimiento se produjo al menos un disparo accidental.

De acuerdo con información conocida durante las últimas horas, uno de los presuntos integrantes de la banda también habría resultado herido y llegó hasta el Hospital de La Florida para recibir atención médica.

Las diligencias policiales continúan para esclarecer la dinámica de los hechos, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades en este nuevo episodio de violencia delictual que afectó a la comuna.