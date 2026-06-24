GTA 6 confirma Ultimate Edition, Vintage Vice City Pack y fecha de precarga: los extras que traerá en PS5 y Xbox Series X|S

Rockstar Games confirmó este miércoles los detalles completos de las ediciones y extras de Grand Theft Auto VI, que llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, siendo uno de los lanzamientos más esperados en la historia de la industria.

Más allá de la versión estándar, la gran novedad es la GTA VI: Ultimate Edition, que promete la experiencia más profunda e inmersiva de la saga con una colección exclusiva de vehículos, armas y ropa premium.

Quienes reserven o compren el juego antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, una colección de objetos inspirados en la época dorada de Vice City, con guiños directos a Tommy Vercetti.

En cuanto a la precarga, los jugadores que opten por la versión digital podrán comenzar a descargar el juego desde el 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento. La versión física también estará disponible desde esa misma fecha e incluirá un código de descarga dentro de la caja para acceder a la precarga.

Por lo demás, las reservas digitales incluyen un mes gratuito de GTA+.

La Ultimate Edition, cuyo precio aún no se ha revelado, incluye extras como un Grotti Cheetah de 1995, revólveres, vehículos en el piso franco de Jason y establecimientos como peluquerías o tiendas de ropa que solo abrirán en esta versión.

El Vintage Vice City Pack suma elementos como el clásico sedán Vapid Stanier del 55 bicolor, que ya se vio en el juego de 2002, y un garaje junto a Ocean Beach.

Ampliar

También se añaden atuendos, peinados y personalización de armas. “Adorna casi todas tus armas con un patrón tropical inspirado en la mítica camisa con palmeras de Tommy Vercetti”, explica el sitio web oficial del juego.

Un dato no menor: por ahora no se ha anunciado un modo online. La información con todos los detalles se pueden revisar en www.rockstargames.com/VI.

Ampliar

Ampliar

Ampliar