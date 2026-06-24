Francia confirma primer caso de ébola: corresponde a médico que regresó de misión en República Democrática del Congo

Francia confirmó este miércoles el primer caso de ébola detectado en su territorio, correspondiente a un médico humanitario que regresó recientemente de una misión en la República Democrática del Congo (RDC), país africano que enfrenta un brote activo de la enfermedad.

Según informó el Ministerio de Salud francés, el profesional fue atendido inmediatamente tras su llegada y trasladado a una unidad especializada en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Las autoridades señalaron que se encuentra estable y bajo estrictas medidas de aislamiento para evitar posibles contagios.

Equipo médico se protege para enfrentar un brote de ébola / PATRICK MEINHARDT Ampliar

Tras la confirmación del caso, se activaron los protocolos sanitarios de emergencia, que incluyen una investigación epidemiológica para identificar a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente. Quienes sean considerados contactos estrechos deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de 21 días con seguimiento médico permanente.

El caso ocurre en medio de la preocupación internacional por el avance del brote en África central. De acuerdo con datos oficiales, la epidemia en la República Democrática del Congo ya supera los mil contagios confirmados y acumula al menos 277 fallecidos. En Uganda, país vecino, también se han reportado una veintena de casos, incluidos dos decesos.

Pese a la detección del paciente en Francia, las autoridades sanitarias europeas recalcaron que el riesgo para la población general sigue siendo bajo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades mantiene una evaluación de riesgo “muy baja” para los habitantes de la Unión Europea, mientras continúa monitoreando la evolución del brote.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, debilidad intensa y hemorragias, con un período de incubación que puede extenderse entre dos y 21 días.