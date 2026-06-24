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Lo fue a dejar su padrastro: se entrega cuarto implicado en muerte de niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

El menor de 17 años quedó detenido por su presunta participación en la encerrona que terminó con la muerte de la víctima.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Lo fue a dejar su padastro: se entrega cuarto implicado en muerte de niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

Lo fue a dejar su padastro: se entrega cuarto implicado en muerte de niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

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La investigación por la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo sumó un nuevo avance este miércoles, luego de que un cuarto involucrado se entregara voluntariamente a Carabineros.

Se trata de un adolescente chileno de 17 años, quien llegó acompañado por su padrastro hasta la 14ª Comisaría de San Bernardo, donde reconoció su vinculación con el crimen que ha conmocionado al país.

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La información fue confirmada por Carabineros, que detalló que el menor quedó detenido por su presunta participación en el robo con homicidio ocurrido durante la madrugada del martes en el sector de Catemito. Con esta nueva captura, ya son cuatro los detenidos por el caso, mientras continúan las diligencias para ubicar al resto de los integrantes de la banda.

Hasta ahora, las policías han identificado a cinco participantes directos en la encerrona que afectó a una familia que regresaba desde Mendoza, Argentina, tras celebrar el Día del Padre.

Según los antecedentes de la investigación, el niño intentó descender del vehículo cuando los delincuentes escapaban con el automóvil robado, pero quedó atrapado por el cinturón de seguridad y fue arrastrado por más de tres kilómetros, falleciendo a causa de las graves lesiones sufridas.

Previamente ya habían sido detenidos otros tres sospechosos de entre 17 y 21 años, mientras que Carabineros ha realizado allanamientos en distintos puntos de la Región Metropolitana para dar con todos los responsables.

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