Debido a ola de frio: Gobierno activa Código Azul en siete zonas de Chile por bajas temperaturas extremas / Diego Martin

El invierno comenzó a marcar su presencia en la zona centro y sur del país con temperaturas bajo cero y la posibilidad de que la región Metropolitana enfrente la primera ola de frío del año.

En ese contexto, el Gobierno activó el Código Azul como medida de emergencia para proteger a personas en situación de calle ante el riesgo de hipotermia.

El plan contempla operativos móviles para entregar alimentación caliente, ropa de abrigo, atención básica de salud y traslado a albergues habilitados, reforzando la atención en los horarios de mayor exposición al frío.

¿En qué regiones se activará el Código Azul?

La medida se encuentra activa en las siguientes zonas:

Región Metropolitana

Los Andes y San Felipe (Región de Valparaíso)

Rancagua

Talca

Curicó

Chillán

Los Ángeles

Desde el Gobierno señalaron que “desde hoy a las 17:00 hasta mañana a las 13:00 se encuentra activo Código Azul en la Región Metropolitana y otras comunas del centro-sur”.

Además, llamaron a la ciudadanía a reportar a personas expuestas al frío al Fono Calle 800 104 777 (opción 0) o en el sitio oficial del programa, para activar asistencia en terreno.