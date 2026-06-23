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Debido a ola de frio: Gobierno activa Código Azul en siete zonas de Chile por bajas temperaturas extremas

El plan de emergencia despliega operativos móviles para entregar abrigo, alimentación y atención médica a personas en situación de calle.

Martín Neut

Debido a ola de frio: Gobierno activa Código Azul en siete zonas de Chile por bajas temperaturas extremas

Debido a ola de frio: Gobierno activa Código Azul en siete zonas de Chile por bajas temperaturas extremas / Diego Martin

El invierno comenzó a marcar su presencia en la zona centro y sur del país con temperaturas bajo cero y la posibilidad de que la región Metropolitana enfrente la primera ola de frío del año.

En ese contexto, el Gobierno activó el Código Azul como medida de emergencia para proteger a personas en situación de calle ante el riesgo de hipotermia.

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El plan contempla operativos móviles para entregar alimentación caliente, ropa de abrigo, atención básica de salud y traslado a albergues habilitados, reforzando la atención en los horarios de mayor exposición al frío.

¿En qué regiones se activará el Código Azul?

La medida se encuentra activa en las siguientes zonas:

  • Región Metropolitana
  • Los Andes y San Felipe (Región de Valparaíso)
  • Rancagua
  • Talca
  • Curicó
  • Chillán
  • Los Ángeles

Desde el Gobierno señalaron que “desde hoy a las 17:00 hasta mañana a las 13:00 se encuentra activo Código Azul en la Región Metropolitana y otras comunas del centro-sur”.

Además, llamaron a la ciudadanía a reportar a personas expuestas al frío al Fono Calle 800 104 777 (opción 0) o en el sitio oficial del programa, para activar asistencia en terreno.

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