Irán califica acuerdo para poner fin a la guerra como una “declaración de derrota” de Estados Unidos

El acuerdo marco alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú, retransmitida por la televisión iraní.

“Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos ”, añadió quien también es presidente del Parlamento.

Inspecciones en Irán

Estas declaraciones surgen luego de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asegurara que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán comenzarán “pronto”, a pesar de la negativa de Teherán y en medio de la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos estudiando cómo y dónde realizarlas, y comenzaremos las inspecciones pronto ”, afirmó Grossi en una rueda de prensa en Japón, citado por el diario económico japonés Nikkei.

El director general del OIEA insistió en que las inspecciones en Irán “deben tener lugar” y se llevarán a cabo “con la cooperación del Gobierno iraní”, aunque evitó aportar una fecha concreta.