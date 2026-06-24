Hombre se encuentra grave tras ser baleado desde un auto en Lampa
La víctima, de 20 años, recibió cinco impactos balísticos durante. Pese a la gravedad de sus heridas, se mantiene fuera de riesgo vital.
Un joven de 20 años y de nacionalidad venezolana resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos durante la madrugada en la comuna de Lampa, en la zona norte de la región Metropolitana.
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El hecho ocurrió en la Villa Los Robles, donde, según los primeros antecedentes, la víctima fue baleada desde un automóvil en movimiento por sujetos que posteriormente se dieron a la fuga.
Producto del ataque, el joven recibió cinco heridas por impacto balístico, por lo que fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde permanece internado en estado grave.
Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima se encuentra fuera de riesgo vital, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.
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