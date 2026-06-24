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Hombre se encuentra grave tras ser baleado desde un auto en Lampa

La víctima, de 20 años, recibió cinco impactos balísticos durante. Pese a la gravedad de sus heridas, se mantiene fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hombre se encuentra grave tras ser baleado desde un auto en Lampa

Un joven de 20 años y de nacionalidad venezolana resultó gravemente herido tras ser atacado a disparos durante la madrugada en la comuna de Lampa, en la zona norte de la región Metropolitana.

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El hecho ocurrió en la Villa Los Robles, donde, según los primeros antecedentes, la víctima fue baleada desde un automóvil en movimiento por sujetos que posteriormente se dieron a la fuga.

Producto del ataque, el joven recibió cinco heridas por impacto balístico, por lo que fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde permanece internado en estado grave.

Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima se encuentra fuera de riesgo vital, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

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