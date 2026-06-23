Universidad de Chile se mide ante Unión La Calera por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, dónde y quién transmite por TV / Sebastian Olavarria

En medio de la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, el fútbol chileno tendrá la reanudación de la fase de grupos de Copa Chile.

En este caso, se trata de los partidos pendientes de la primera fecha del torneo, con cruces entre elencos de la Liga de Primera.

Uno de ellos lo protagonizará Universidad de Chile, que tras ganarle a Santiago Wanderers ahora visitará a Unión La Calera, elenco que viene de perder con Unión San Felipe.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera y Universidad de Chile por la Copa Chile?

El partido entre cementeros y azules se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile?

El partido entre azules y caturros lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá observar a través de TNT Sports Premium y en la plataforma HBO Max.

Miércoles 24 de junio

19:30 horas | Unión La Calera vs. Universidad de Chile | Nicolás Chahuán