Sujeto que conducía ebrio atropella y mata a transeúnte: no quiso prestar ayuda

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Patricio Aros, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte e incumplimiento de la obligación de detener la marcha y prestar auxilio a la víctima.

Durante la audiencia de formalización se ordenó el ingreso inmediato a prisión del conductor, tras determinar que su libertad constituye un eventual peligro de fuga. Junto con esto, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación y rechazó de plano la solicitud de la defensa, que pretendía el pago de una caución (fianza) de $2.000.000 para evitar la cárcel.

El fatal impacto y la posterior fuga

De acuerdo con los antecedentes presentados por el ente persecutor, el trágico hecho se registró aproximadamente a las 01:07 horas de la madrugada del domingo 21 de junio de 2026. Aros Vargas transitaba por la calle Bernardo O’Higgins de la comuna de Puerto Montt a una velocidad no razonable e imprudente, a bordo de una camioneta.

Al llegar a la intersección con la calle Pedro de Valdivia, el vehículo atropelló al peatón. A consecuencia del impacto, la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos de forma instantánea debido a un politraumatismo. Pese a la gravedad de la situación, el conductor no detuvo la marcha, no prestó ningún tipo de auxilio al afectado ni dio aviso oportuno a la autoridad, procediendo a darse a la fuga del sector.

Arresto y examen de alcoholemia

Posteriormente, personal de Carabineros logró dar con el paradero del imputado y proceder a su detención. Al momento de la fiscalización, los efectivos policiales constataron las evidentes muestras de su estado de ebriedad, describiendo que presentaba el rostro congestionado, inestabilidad al caminar y una notoria incoherencia al hablar.

Tras ser sometido a la prueba respiratoria de rigor, el examen arrojó que el sujeto conducía con una dosificación de 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, antecedente que fue clave para que el Ministerio Público sustentara los cargos por delitos consumados en la audiencia de formalización.