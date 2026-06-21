Universidad de Chile le da un respiro a Gago al vencer en su debut por la Copa Chile 2026 / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este domingo, Universidad de Chile siguió el tranco goleador que ayer tuvieron Colo Colo y la UC en sus estrenos por la Copa Chile 2026.

En el Estadio Nacional, los azules se midieron ante un Santiago Wanderers que intentó sacar provecho de sus juveniles, alineando a varios de los que fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Amparados en el buen nivel de Marcelo Morales, la U de Chile fue presionando hasta abrir la cuenta, al minuto 22, con un centro del “Chelo” que terminó en autogol de Christopher Valenzuela.

😱⚽🏆 ¡LLEGÓ EL PRIMERO EN EL NACIONAL!



El capitán de los Azules, Marcelo Morales, envió un balón al área que terminó en gol en contra de Christopher Valenzuela, poniendo en ventaja a #LaU ante Santiago Wanderers en este #MatchdayDomingo por la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar.… pic.twitter.com/mEIf31Dhqv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 21, 2026

Santiago Wanderers fue intentando presionar y recién pasada la media hora pudieron acercarse a la portería de Castellón, pero la U de Chile logró ampliar la ventaja en un contragolpe que selló Maximiliano Guerrero al minuto 41.

✨🏆🔵🔴 GOLÓN EN EL NACIONAL



Contragolpe letal de #LaU y Maxi Guerrero apareció en el lugar indicado para el 2-0 ante Santiago Wanderers, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 3 por el Grupo D en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar.



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Apenas 18 segundos de iniciado el complemento, Marcos Camarda sembró las dudas al anotar el descuento caturro.

👀🏆🇳🇬 REACCIÓN CATURRA



En la primera jugada del segundo tiempo, Marcos Camarda apareció para el descuento de Santiago Wanderers ante #LaU, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 3 por el Grupo D en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar.



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Sin embargo, tres minutos más tarde, la U de Chile despejó cualquier atisbo de igualdad con un zurdazo de Agustín Arce.

😎🏆🔵🔴 NO PERDONÓ



Agustín Arce tuvo su gran chance y puso el 3-1 de #LaU ante Santiago Wanderers, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 3 por el Grupo D de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Con el 3-1, Santiago Wanderers careció de chances como para volver a acercarse en el marcador y, en los descuentos del juego, Ignacio Vásquez aprovechó otro contragolpe para el 4-1 final en favor de la U de Chile, que buscará extender su nivel en Copa Chile el miércoles 24, cuando visiten a Unión La Calera.