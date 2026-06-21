VIDEOS. Universidad de Chile le da un respiro a Gago al vencer en su debut por la Copa Chile 2026
Los azules aprovecharon la mayor inexperiencia de los caturros para golear en el Nacional.
Este domingo, Universidad de Chile siguió el tranco goleador que ayer tuvieron Colo Colo y la UC en sus estrenos por la Copa Chile 2026.
En el Estadio Nacional, los azules se midieron ante un Santiago Wanderers que intentó sacar provecho de sus juveniles, alineando a varios de los que fueron campeones de la Copa Libertadores Sub 20.
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Amparados en el buen nivel de Marcelo Morales, la U de Chile fue presionando hasta abrir la cuenta, al minuto 22, con un centro del “Chelo” que terminó en autogol de Christopher Valenzuela.
Santiago Wanderers fue intentando presionar y recién pasada la media hora pudieron acercarse a la portería de Castellón, pero la U de Chile logró ampliar la ventaja en un contragolpe que selló Maximiliano Guerrero al minuto 41.
Apenas 18 segundos de iniciado el complemento, Marcos Camarda sembró las dudas al anotar el descuento caturro.
Sin embargo, tres minutos más tarde, la U de Chile despejó cualquier atisbo de igualdad con un zurdazo de Agustín Arce.
Con el 3-1, Santiago Wanderers careció de chances como para volver a acercarse en el marcador y, en los descuentos del juego, Ignacio Vásquez aprovechó otro contragolpe para el 4-1 final en favor de la U de Chile, que buscará extender su nivel en Copa Chile el miércoles 24, cuando visiten a Unión La Calera.
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