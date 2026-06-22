¿Tim Payne en Chile?: la curiosa campaña que se inició en el fútbol nacional / Icon Sportswire

Antes del inicio del Mundial 2026, el futbolista neozelandés Tim Payne ganó notoriedad luego de que el creador de contenidos argentino, ElCarso, impulsara una campaña para convertirlo en el futbolista más conocido de la competencia.

En Chile, la fiebre por Tim Payne llegó a tal punto que un club del país publicó un video en el que hizo referencia al futbolista de 32 años para intentar convertirse en el equipo con más seguidores del fútbol chileno.

El club en cuestión fue Tricolor de Paine, que inició la campaña con una particular condición: si logran el objetivo, cambiarán su nombre a Tricolor de Payne.

“Fuimos testigos de lo que logró ElCarso con Tim Payne. Una verdadera locura. Así que dijimos: si Payne pudo, Paine también puede. Por eso, necesitamos que este video le llegue a ElCarso para que podamos difundirlo y ser el equipo con más seguidores en Chile”, comentó el presidente del club, Martín Nilo.

“Si lo logramos, nos cambiamos el nombre: de Tricolor de Paine a Tricolor de Payne. Ayúdanos compartiendo este video para que le llegue a ElCarso, nos escuche y nos ayude”, cerró.