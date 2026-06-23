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Duro golpe para la U: defensa sufre desgarro y se perdería parte clave de la temporada

El lateral estaría al menos tres semanas y se perderá varios partidos del torneo donde los azules ponen sus esperanzas.

ADN Radio

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Fuera de la Copa de Liga y a 12 puntos de Colo Colo de la Liga de Primera, Universidad de Chile ya se enfoca en su próximo desafío por la Copa Chile, donde deberá visitar a Unión La Calera en un duelo sin público.

Eso sí, el equipo dirigido por Fernando Gago recibió una pésima noticia en torno a las ausencias que ya tuvieron en su estreno, cuando vencieron a Santiago Wanderers.

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Según información de ADN Deportes, el lateral derecho Fabián Hormazábal sufrió un desgarro en el aductor derecho, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un período estimado de entre tres y cuatro semanas

De esta forma, el defensor quedará marginado de los próximos compromisos del cuadro universitario en el certamen.

Algo más optimista es el diagnóstico para otro ausente, Javier Altamirano, quien surgió una sobrecarga en la zona pélvica y al menos quedaría fuera del choque del miércoles ante Unión La Calera.

La ausencia de Fabián Hormazábal

El seleccionado nacional no participó en el último encuentro ante Santiago Wanderers y la dolencia resultó ser más grave de lo previsto inicialmente, pues el diagnóstico confirmado lo dejará fuera de al menos cuatro partidos, todos por la Copa Chile.

El listado de encuentros que no podrá disputar incluye el choque ante Unión La Calera de este 24 de junio, además de los duelos frente a Unión San Felipe el 28 de junio, la revancha contra los caleranos el 1 de julio y el compromiso ante Santiago Wanderers programado para el 5 de julio.

Su ausencia representa una baja sensible para el esquema de Universidad de Chile, considerando su rol en la banda derecha y la seguidilla de partidos que enfrentará el equipo en las próximas semanas.

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