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VIDEO. Traspasó fronteras: el emocionante comentario de Fernando Solabarrieta sobre Irán que causó furor en Europa

El relato del periodista chileno durante le partido de Irán y Bélgica fue destacado por la embajada del país del medio oriente.

Nicolás Lara Córdova

Traspasó fronteras: el emocionante comentario de Fernando Solabarrieta sobre Irán que causó furor en Europa

Traspasó fronteras: el emocionante comentario de Fernando Solabarrieta sobre Irán que causó furor en Europa / FREDERIC J. BROWN

El pasado domingo, Irán logró igualar 0-0 frente a Bélgica por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 con la gran actuación de Alireza Beiranvand.

Dicho partido fue transmitido en nuestro país en Chilevisión y fue relatado por Fernando Solabarrieta, quien repasó la vida del arquero iraní como pastor nómade.

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“La resistencia iraní simbólicamente expresada en un césped estadounidense con la figurada de Alireza Beiranvand que luchó y luchó no en este partido solamente, desde que era un niño y su pueblo era nómade y en un ir y venir logró perseguir su sueño escapando de su casa para poder jugar al fútbol”, relató Solabarrieta.

Dicho relato fue destacado por la embajada de Irán en Eslovenia a través de su cuenta de X.

“El emocionante reporte de un periodista chileno sobre el partido Irán-Bélgica: A pesar de los deseos de los oponentes, el rol del portero de Irán, Beiranvand, en el campo de hierba del torneo en Estados Unidos mostró la resistencia del pueblo iraní”, escribieron.

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