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“Reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable”: revista Rolling Stone destaca disco de reconocido artista chileno entre los 20 mejores del año

La revista especializada en música reveló su lista de los mejores álbumes de lo que va de este 2026.

Nicolás Lara Córdova

“Reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable”: revista Rolling Stone destaca disco de reconocido artista chileno entre los 20 mejores del año

Durante la jornada de este martes 23 de junio, la revista Rolling Stone en Español dio a conocer su lista de los mejores álbumes de lo que va de 2026, donde destacó la presencia de un reconocido artista chileno.

El disco destacado fue Euforia, de Kidd Voodoo, estrenado el pasado 14 de mayo. El trabajo corresponde a su cuarto álbum de estudio.

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“Conocimos a Kidd Voodoo explorando los códigos del género urbano, un terreno que le permitió consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación chilena”, explicaron.

“Sin embargo, fue con Euforia cuando el artista reveló una faceta mucho más íntima y vulnerable, una que hasta entonces había permanecido en las sombras”, destacaron.

En esa línea, la revista especializada en música señaló que Kidd Voodoo exploró una “necesidad profunda de confrontar y procesar sus heridas más personales” en Euforia.

“Kidd Voodoo se muestra dispuesto a desafiar sus propias fronteras artísticas y emocionales, abrazando las contradicciones que atraviesan su proceso creativo: la ansiedad, el ego, la incertidumbre y el temor a la transformación. El resultado es una obra honesta que expone tanto sus fragilidades como su evolución”, concluyeron.

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