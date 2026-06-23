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El clásico más emocionante de la Copa Chile: expulsión, gol de un campeón de América y final de infarto

Audax Italiano logró una agónica victoria sobre Palestino en La Cisterna para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo G.

Bastián Lizama

@audaxitaliano

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Audax Italiano consiguió su primera victoria en la Copa Chile 2026. Tras la derrota ante Deportes Santa Cruz, que terminó con la salida del técnico Gustavo Lema, el elenco de La Florida dejó atrás su amargo debut y logró un agónico triunfo por 2-1 ante Palestino en una nueva edición del clásico de colonias en La Cisterna, por el Grupo G.

El partido cambió de rumbo pasada la media hora de juego, luego de la expulsión de Nelson Da Silva a los 31’ en el conjunto local por un codazo en el rostro sobre el defensor itálico Diego Monreal.

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La superioridad numérica se reflejó de inmediato y el equipo de La Florida no tardó en abrir la cuenta. A los 37’, Enzo Ferrario aprovechó una serie de rebotes en el área y, con la complicidad de Sebastián Pérez, mandó el balón al fondo del arco para el 1-0.

En el complemento, el elenco de Guillermo Farré salió decidido a buscar la igualdad pese a jugar con un hombre menos y encontró su recompensa por medio de Enzo Roco. A los 80′, el campeón de América con La Roja ganó por aire y, con un preciso cabezazo, venció la resistencia de Tomás Ahumada para marcar el 1-1.

Sin embargo, cuando parecía que el partido terminaba igualado, Franco Troyansky apareció en el último suspiro (90+6’) con un zurdazo para darle el triunfo a la visita y sellar el 2-1 en La Cisterna.

Con este triunfo, Audax Italiano sumó sus primeros 3 puntos en el Grupo G, igualando la línea de Palestino tras dos partidos disputados. En lo más alto aparece Deportes Santa Cruz con 9 unidades, mientras que Magallanes cierra la tabla sin puntos.

En la próxima jornada de la Copa Chile, los “Audinos” recibirán a la “Academia”, mientras que los “Árabes” deberán visitar a los “Albiazules”. Ambos partidos se jugarán en simultáneo este sábado 27 de junio a las 17:30 horas.

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