La nueva polémica de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Faltas de respeto continuas y límites grandes”

Marcelo Bielsa vive un nuevo conflicto en Uruguay. Una de las grandes polémicas en la nómina de la selección uruguaya para el Mundial 2026, fue la ausencia de Nahitan Nández, uno de los pilares del técnico argentino en las Elminatorias.

En una entrevista con Sport890, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, lanzó un duro mensaje contra el ‘Loco’ por la no convocatoria de Nández y reveló el verdadero motivo.

“Así es la vida y el fútbol. Ni hablar el coraje y la entrega de Nahitan y la injusticia gigantesca con él... Me siento muy orgulloso como su amigo, obviamente tiene muchas cosas para decir, que la interna la sabe y nadie las dice hacia afuera“, comentó.

“No es sólo que no saludaba, son faltas de respeto continuas y límites grandes. Pero ya habrá tiempo de hablar de todas esas cosas. Cuando Nández nos explicó su silencio, más orgullo me dio”, contó.

Sobre el probable motivo que dejó afuera a Nahitan Nández del Mundial, reveló que “él fue el único que se le paró al míster a decirle las cosas que todo el resto ve, que todo el mundo del fútbol sabe y las oculta”, agregó sobre la polémica relación entre el plantel y el cuerpo técnico.

Pese a esto, Ignacio Ruglio afirmó que desea que Uruguay pueda volver al triunfo ante España y clasificar a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

“Soy de los que siempre quiere que gane la selección… Sé todas las internas que hay. Me duele que se hable poco porque son el factor fundamental por el que no hemos podido ganar”, señaló.

“Se está haciendo un muy mal Mundial, pero todos tenemos la sensación de que son por errores propios que son parte del fútbol y el equipo mereció mejor suerte. Tengo una doble sensación”, cerró.