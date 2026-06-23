Universidad Católica venció por 3 a 1 a Everton de Viña del Mar por la Copa Chile. La UC definió el partido en el primer tiempo con dos golazos y escaló al primer lugar del Grupo B.

El equipo de Daniel Garnero comenzó dominando el juego desde los primeros minutos. A los 6′, los cruzados realizaron una gran jugada colectiva en mitad de cancha para que Justo Giani habilite con un exquisito pase a Sebastián Arancibia, quien abrió el marcador con una gran definición.

Luego, a los 26′, Diego Corral estiró la diferencia con un gran giro dentro del área para así quedar frente al arco y batir al arquero Esteban Kirkman. Cinco minutos más tarde llegaría el mejor gol de la noche.

En un rápido contragolpe de la UC, Matías Palavecino asistió a Fernando Zampedri que se fue solo frente al arco y aprovechó la salida del portero para picar el balón y anotar el tercero en Viña del Mar.

Después, en el segundo tiempo, Everton sorprendió al cuadro cruzado. A los 56′, Hugo Magallanes ganó en el aire y convirtió el descuento con un feroz cabezazo dentro del área chica. Con esto, el equipo dirigido por Walter Ribonetto se entusiasmó para ir en búsqueda de otra anotación.

Sobre el final del partido, a los 78′, el árbitro Diego Flores, le mostró tarjeta roja directa a Daniel González por un fuerte planchazo a Joaquín Moya, volante del conjunto ruletero.

Pese a los intentos del local, el encuentro terminó con el resultado a favor de la visita. Con esto, la Universidad Católica sumó seis puntos y subió al primer lugar del Grupo B de la Copa Chile. Mientras que Everton de Viña del Mar se quedó con una unidad y está en el último lugar.

Revisa los goles del partido entre Everton y la UC por la Copa Chile

🥵🏆🛡 QUÉ GOLAZOOOOOO



Gran jugada colectiva de #LosCruzados, con un pase exquisito de Justo Giani para Sebastián Arancibia y el canterano de La UC puso el 1-0 ante Everton en este #MatchdayMartes, por la Fecha 1 del Grupo B en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



Disfruta lo… pic.twitter.com/1Smowhgtmi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 24, 2026

🤩🏆🛡 SE PASÓOOOO



Diego Corral dejó pagando a su defensor con un giro letal y puso el 2-0 de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayMartes en el Grupo B de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/Plxj1ILJOE — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 24, 2026

✨🏆🛡 SIMPLEMENTE... EL TORO



Tremendo pase filtrado de Matías Palavecino para que Fernando Zampedri llegue a 162 goles en #LosCruzados, anotando el 3-0 ante Everton en este #MatchdayMartes del Grupo B en la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/nS4GDjmVci — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 24, 2026