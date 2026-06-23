Protagonizó la expulsión más insólita del Mundial 2026 y ya conoce su dura sanción: resolución oficial de la FIFA

La FIFA dio a conocer este martes la sanción en contra de Miguel Almirón, luego de su insólita expulsión en el triunfo de Paraguay por 1-0 ante Turquía en la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

El habilidoso volante, una de las grandes figuras del equipo de Gustavo Alfaro, fue el primer expulsado por la “ley Prestianni”, que busca evitar que los futbolistas se tapen la boca para hablar contra los rivales, árbitros o integrantes del cuerpo técnico. El ente rector del fútbol mundial impulsó esta nueva regla a raíz del escándalo entre Vinicius y Gianluca Prestianni en la Champions League.

En el encuentro frente a Turquía, que se disputó el pasado viernes por la noche en San Francisco, el futbolista se tapó la boca cuando le habló al defensor turco Mert Müldür, quien rápido le advirtió al árbitro. Luego de ver la secuencia con el VAR, fue expulsado.

Por esta razón, la FIFA decidió castigar a Almirón con una fecha de suspensión, por lo que el mediocampista se perderá el decisivo duelo ante Australia en el cierre del Grupo D, a disputarse este jueves en San Francisco. El jugador podría regresar recién en un hipotético duelo de dieciseisavos de final, si es que Paraguay logra la clasificación.

En el Grupo D, Estados Unidos es líder con 6 puntos y ya se aseguró el primer puesto. Australia es escolta con 3 y Paraguay es tercero con las mismas unidades. Por su parte, Turquía está en el fondo, con 0 puntos, y ya quedó eliminado.