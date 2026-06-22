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Colombia - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La selección sudamericana buscará asegurar su paso a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

Nicolás Lara Córdova

Colombia - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Colombia - Congo: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / ALFREDO ESTRELLA

Este martes 23 de junio, Colombia buscará asegurar su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026 cuando enfrente al Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo viene de vencer por 3-1 a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz, Jáminton Campaz.

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Por otro lado, Congo viene de igualar 1-1 frente a Portugal en una de las sorpresas de este campeonato que se está desarrollando en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Congo por el Mundial 2026?

El duelo entre Portugal y Uzbekistán está programado para este miércoles 17 de junio a las 22:00 horas de Chile. El partido se llevará a cabo en el Estadio Chivas, ubicado en la ciudad de Guadalajara, México.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Colombia vs. Congo?

En Chile, el compromiso entre Portugal y Congo podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO, DAZN y Paramount+.

Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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