Tras crimen de niño en San Bernardo durante encerrona: Gobierno anuncia aumento de patrullajes, controles y de personal policial

El Gobierno anunció un refuerzo de la presencia policial tras el robo con homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, hecho por el cual además se presentará una querella.

La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, detalló que se reasignará personal policial actualmente destinado a labores administrativas para aumentar los patrullajes en terreno, enfocándolos en puntos críticos y en los horarios de mayor complejidad delictual.

A este despliegue se sumará el trabajo de equipos del GOPE, Control de Orden Público y otras unidades especializadas, que reforzarán la labor de las unidades territoriales en procedimientos vinculados a delitos violentos.

El plan también incluye controles y fiscalizaciones de tránsito en sectores georreferenciados como prioritarios por su concentración de delitos, con énfasis en labores preventivas.

Finalmente, se incorporará vigilancia aérea focalizada en zonas de alta incidencia delictual, en coordinación con la Prefectura Aeropolicial, junto con apoyo tecnológico para reforzar el monitoreo en terreno.