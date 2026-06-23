Pamela Díaz revela duro insulto clasista de Oriana Marzoli en reality: nunca salió en TV

Esta semana Pamela Díaz reveló un tenso episodio que, según contó, ocurrió durante las grabaciones de Ganar o Servir y que no fue emitido en pantalla.

Durante el programa Hay que decirlo, la animadora recordó un supuesto insulto clasista que Oriana Marzoli habría dirigido contra Blue Mary, en medio de la mala relación que ambas mantuvieron dentro del encierro organizado por Canal 13.

De acuerdo con el relato de la comunicadora, la situación se produjo cuando la participante venezolana comenzó a referirse a los tatuajes de la cantante chilena. Díaz aseguró que el comentario escaló hasta una acusación ofensiva y debió intervenir la producción.

“Le empezó a decir que le daba asco, si acaso era o no delincuente, porque los delincuentes tenían tatuajes”, afirmó “La Fiera” al recordar el momento.

“Yo estoy mirándolo, y ella (Blue Mary) le decía: ‘yo no soy delincuente, esto es una falta de respeto’”, relató la conductora del programa de farándula de las tardes.

Según su versión, en ese instante comenzó a acercarse personal de producción al lugar donde ocurría el intercambio.

Díaz aseguró que el cruce continuó y que Oriana volvió a apuntar contra la cantante. “En eso la Blue Mary le dijo: ‘yo no puedo entender que tú...’, y (Oriana) le dice: ‘eres una delincuente, mira tus tatuajes’”, sostuvo.

La comunicadora también cuestionó la reacción inicial del equipo del programa, ya que, según indicó, el foco estuvo en evitar que el registro llegara a la emisión.

“Era solo para provocar... Y en eso dicen: ‘Oriana, cállate, esto no va a salir al aire’. Ese fue el único comentario de la producción”, aseguró.

Posteriormente, la comunicadora aseguró que otra persona de la producción intervino con mayor firmeza y le habría advertido a Marzoli que sus palabras cruzaban un límite. “‘Oriana, cállate, porque lo que estás haciendo, decirle a alguien que es delincuente es demasiado ofensivo, así que cállate’”, recordó.