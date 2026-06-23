Apunta a $2,1 billones “no explicados”: ministro Quiroz contradice a Consejo Fiscal Autónomo por informe de deuda pública

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro Jorge Quiroz durante la comisión de hacienda en el senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó ante la Comisión de Hacienda del Senado el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que descartó la existencia de “inconsistencias aritméticas” en las proyecciones de deuda realizadas por el gobierno anterior.

La intervención del secretario de Estado se produjo en medio de la discusión por los errores de estimación de la deuda pública para el período 2026-2030, y en paralelo a la votación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

Aunque en un principio Quiroz sostuvo que “no quería entrar en este tema”, precisamente por el contexto de la acusación constitucional, finalmente respondió a la consulta planteada por la senadora Daniella Cicardini (PS).

En esa línea, el ministro entregó una nueva lectura sobre las conclusiones del CFA y afirmó que el punto central no está en la consistencia matemática del cálculo, sino en la falta de antecedentes que permitan justificar determinados montos.

“Cuando el informe dice que es internamente consistente, se refiere a una cuadratura contable que verifica que dos más dos son cuatro. Pero cuando verifica eso, lo hace respecto de una partida que es identificable y que luego se cita, donde se señala que nada de lo que está ahí está justificado. Ese es nuestro punto”, sostuvo Quiroz.

Para reforzar su postura, el titular de Hacienda citó un pie de página del informe del CFA, donde se menciona una celda de Excel asociada al monto “Ajustes medidas correctivas” para 2026.

Según leyó el ministro, dicha celda contenía el comentario: “Disminución de ingresos; disminuye presupuesto definida en reunión de caja anual 02Feb; 2.144.000; Fonasa 700k; FET 400k; devolución 600k; presupuesto 444k; total 2.144k”.

Tras ello, Quiroz recalcó que el propio informe advierte que “en ningún Informe de Finanzas Públicas anterior o posterior al IFP4T25 se han explicitado los supuestos tras la fluctuación de los flujos de consolidación y/o otros requerimientos”.

Finalmente, el ministro resumió su postura señalando que “el informe dice que hay 2,1 billones de pesos no explicados ni en los informes de finanzas públicas ni en los antecedentes recibidos, que permitan reconstruir su origen o el criterio utilizado para estimar su monto”.