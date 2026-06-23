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AC cuesta arriba para Nicolás Grau: Cámara de Diputados rechaza la cuestión previa y procede a la votación

Con 81 votos en contra, 61 a favor y dos abstenciones, la Sala desestimó los argumentos de la defensa y votará el libelo durante esta misma jornada.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sufrió su primer revés en el Congreso. Al inicio de la sesión de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados donde se define el futuro del libelo, el abogado defensor Patricio Zapata activó la denominada cuestión previa, una herramienta procesal orientada a alegar que la acusación constitucional no cumple con los requisitos formales exigidos para su tramitación.

Sin embargo, el requerimiento fue rechazado por una mayoría de 81 votos en contra, 61 votos a favor y dos abstenciones. Con este resultado, el recurso formal quedó completamente desestimado, lo que obliga a que la acusación constitucional continúe su camino legislativo regular y sea votada en el transcurso de esta misma jornada.

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Alineación de bloques y desmarques clave

El debate en torno a la viabilidad formal del texto acusatorio dejó en evidencia las posturas de las diversas fuerzas políticas dentro del hemiciclo. Mientras que los bloques de la oposición se inclinaron por votar favorablemente la propuesta planteada por Zapata, los votos en contra provinieron en bloque desde el oficialismo y el Partido de la Gente (PDG).

El panorama más llamativo se vivió al interior de la bancada de Renovación Nacional. Pese a que el partido otorgó libertad de acción para la votación general del libelo de fondo —donde se anticipa que al menos seis de sus integrantes se manifestarán en contra—, la casi totalidad de sus diputados votó orgánicamente en contra de la cuestión previa, sumándose a la postura del oficialismo, con la única excepción del diputado Jorge Guzmán, quien optó por la abstención.

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