Universidad Católica enfrenta a Everton por la Copa Chile 2026: cuándo juegan, dónde y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En medio de la disputa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, el fútbol chileno tendrá la reanudación de la fase de grupos de Copa Chile.

En este caso, se trata de los partidos pendientes de la primera fecha del torneo, con cruces entre elencos de la Liga de Primera.

Uno de ellos lo protagonizará Universidad Católica, que tras ganarle a Deportes Copiapó en el norte hará lo propio con Everton, elenco que viene de empatar con San Luis de Quillota.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton Universidad Católica por la Copa Chile?

El partido entre el elenco ruletero y los cruzados se jugará este martes 23 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Everton y Universidad Católica?

El partido lo podrás seguir a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá observar a través de TNT Sports Premium y en la plataforma HBO Max.

Martes 23 de junio

20:30 horas | Everton vs. Universidad Católica | Sausalito