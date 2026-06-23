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“Estamos trabajando en ello”: Gobierno prepara cambios a la Ley de 40 horas y evalúa ampliar período de cálculo de jornada laboral

El Ejecutivo alista “próximamente” una iniciativa para flexibilizar el sistema de medición de la jornada, ampliando el período de cálculo actualmente vigente.

Martín Neut

Tomás Rau

Tomás Rau / Sebastian Beltran Gaete

El Gobierno prepara un cambio en la aplicación de la ley de 40 horas. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó que “próximamente” se anunciará una iniciativa para flexibilizar el promedio de cálculo de la jornada laboral, en el marco de la agenda de adaptabilidad que impulsa el Ejecutivo.

Actualmente, la normativa permite distribuir la jornada en ciclos de hasta cuatro semanas. La idea del Gobierno sería ampliar ese margen. “Estamos trabajando en ello”, afirmó Rau.

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La propuesta ya había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que “hay muchos países desarrollados que tienen un régimen de 40 horas y lo miden en un promedio anual”, lo que —según dijo— permite mayor adaptabilidad en sectores temporales como el turismo o la agricultura.

“A veces la demanda fluctúa”

El anuncio se suma al impulso del Ejecutivo al proyecto de contratos por hora ingresado en 2018.

Rau defendió esa iniciativa señalando que “la idea es reconocer que existen actividades en las que a veces la demanda fluctúa”, y sostuvo que una regulación de este tipo podría ayudar a formalizar relaciones laborales hoy marcadas por la informalidad.

Sobre las críticas por una eventual precarización, el ministro afirmó que “lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien”.

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