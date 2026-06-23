El miedo a Dicom es peor que la realidad: Revelan que casi el 90% de quienes revisan su informe comercial no tienen deudas graves

La morosidad en Chile sigue siendo un tema de alta preocupación. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de morosidad se ubicó en un 25,2%, lo que equivale a más de 4 millones de personas con obligaciones financieras impagas, según el 52° Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián (USS) y Equifax.

Además, el monto total de la mora trepó un 15% en términos reales durante el último año, alcanzando los US$10.828 millones, el incremento anual más alto registrado en tres años.

Sin embargo, un reciente análisis procesado por la plataforma informescomerciales.cl a solicitud de segaldeudores.cl viene a matizar este complejo panorama. Los datos demuestran que las personas que deciden revisar de forma voluntaria su historial comercial no pertenecen, en su mayoría, a ese universo de morosos.

De las 301.539 solicitudes analizadas entre enero y junio de 2026, el 86,7% de los usuarios no registra un perfil de sobreendeudamiento significativo; es decir, mantienen montos en su informe inferiores a $1 millón y deudas vigentes menores a $2 millones.

“Los datos de USS y Equifax nos dicen que 1 de cada 4 chilenos tiene deudas impagas. Pero lo que nos muestra este análisis es igualmente importante: quienes se toman el tiempo de revisar su situación son, en su amplia mayoría, personas que están al día. Consultar el informe es un acto de responsabilidad financiera, no una señal de alarma”, explica Marcelo Samur, socio fundador y CEO de segaldeudores.cl.

Radiografía de las consultas en Chile (Primer Semestre 2026)

Total de solicitudes analizadas (Enero–Junio 2026) 301.539 consultas Sin deuda significativa (86,7%) 261.392 personas Con deuda vigente igual o superior a $2 millones (13,3%) 40.147 personas Promedio mensual de consultas ~50.000 solicitudes al mes

El informe macro de USS-Equifax detalla que el segmento de morosos con deudas superiores a los $3.000.000 fue el que más creció en los últimos doce meses, con un alza del 10,7%. Asimismo, los “morosos permanentes” (aquellos que acumulan un año o más con compromisos vencidos de forma consecutiva) ya representan el 73% del total nacional, totalizando 2,9 millones de casos.

A pesar de la gravedad de estas cifras, el cruce de datos con las consultas proactivas aporta una mirada complementaria y preventiva: de cada 10 chilenos que decidieron chequear su informe durante el primer semestre de este año, más de 8 están fuera del grupo de riesgo que preocupa a la banca y al comercio.

El “miedo a Dicom” como freno preventivo

Los expertos apuntan a que uno de los mayores problemas actuales no es solo la falta de liquidez, sino el estigma y el temor psicológico a conocer el estado real de las finanzas personales.

Esta barrera se da en un contexto donde la morosidad golpeó transversalmente a la sociedad, registrando alzas incluso en el segmento ABC1, el cual subió un 4% en su nivel de morosidad, marcando su mayor incremento en años.

“Hay personas que llevan años sin revisar su informe porque temen lo que van a encontrar. Ese miedo les impide actuar a tiempo. Y los datos demuestran que, en la mayoría de los casos, lo que van a encontrar es que están mucho mejor de lo que creen”, concluye Samur.

La tendencia del mercado refuerza la urgencia de promover la consulta temprana en la población. Detectar una anomalía o una cuenta impaga en una etapa inicial es considerablemente más fácil de subsanar que enfrentarla cuando ya se ha transformado en una mora histórica, convirtiendo a la revisión del informe comercial en una herramienta de solución y no de castigo.