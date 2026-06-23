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Tribunal de Disciplina toma una decisión final por el caso de Javier Correa: castigo confirmado

El goleador de Colo Colo recibió una dura sanción a raíz de sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió la sanción para el delantero de Colo Colo, Javier Correa, luego de sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa luego de la derrota de los albos ante Huachipato el pasado 7 de junio por la Copa de la Liga.

Según información de ADN Deportes, el ente disciplinario del futbol chileno castigó al goleador de los albos con cuatro fechas de suspensión, las cuales deberá cumplir en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Eso sí, podrá apelar a la sanción en la Segunda Sala.

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De esta manera, Correa no podrá disputar los duelos ante Deportes Limache (26/07), Everton de Viña del Mar (02/08), Unión La Calera (09/08) y O’Higgins de Rancagua (16/08).

El atacante argentino podrá reaparecer recién en el Superclásico frente a Universidad de Chile por la fecha 20, programado para el fin de semana del 22 y 23 de agosto en el Estadio Nacional, duelo que además marcará el regreso de los hinchas albos a Ñuñoa.

La baja de Javier Correa representa un duro golpe para Colo Colo y para Fernando Ortiz, quien deberá buscar alternativas para afrontar el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera sin su principal referente ofensivo.

En la actual temporada, el ariete de 33 años registra 8 goles y 3 asistencias en 15 partidos jugados entre el torneo y la Copa de la Liga, cifras que lo han convertido en uno de los protagonistas de la gran campaña del “Cacique”.

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