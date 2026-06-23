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Balacera en velorio de hincha de Colo Colo: acusan a barristas de la “U” de disparar para robar inédito objeto

Dos víctimas fueron heridas tras la huida de los antisociales, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Nicolás Lara Córdova

Balacera en velorio de hincha de Colo Colo: acusan a barristas de la “U” de disparar para robar inédito objeto

Este martes se dio a conocer que dos personas fueron baleadas en el marco del velorio de un hincha de Colo Colo en la comuna de Peñalolén.

De acuerdo con la información entregada por la fiscal Nadia Mondiglio Navarrete, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), un grupo de aproximadamente ocho individuos, que serían barristas de Universidad de Chile, llegó hasta el lugar con el objetivo de robar una gigantografía del fallecido.

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“Según las primeras diligencias, las víctimas se encontraban junto a un grupo de sujetos en el velorio de un hincha de un club deportivo, lugar hasta donde llega un grupo de aproximadamente ocho personas, quienes ingresan al recinto, sustraen una gigantografía del occiso y posteriormente huyen efectuando diversos disparos, los que lesionaron a estas víctimas”, indicó la fiscal.

Los lesionados corresponden a dos hombres, quienes fueron trasladados de urgencia a un recinto asistencial y se encuentran fuera de riesgo vital.

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