Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 24 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este miércoles contempla seis duelos.
Hoy, miércoles 24 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.
Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos A, B y C de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Grupo B
La programación del Mundial 2026 hoy 24 de junio arrancará a las 15:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el BC Place de Vancouver, donde Canadá enfrentará a Suiza. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
El otro será entre Bosnia y Herzegovina ante Qatar en el Lumen Field de Seattle, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo C
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 18:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar en que Brasil enfrentará a Escocia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
El otro se desarrollará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Marruecos se enfrentará a Haití, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo A
La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 21:00 horas. Uno será en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a República Checa. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataformas Paramount+.
El otro compromiso tendrá a Sudáfrica contra Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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