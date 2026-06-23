Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 24 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Agencia Getty

Hoy, miércoles 24 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.

Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos A, B y C de la Copa del Mundo.

Grupo B

La programación del Mundial 2026 hoy 24 de junio arrancará a las 15:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el BC Place de Vancouver, donde Canadá enfrentará a Suiza. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

El otro será entre Bosnia y Herzegovina ante Qatar en el Lumen Field de Seattle, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo C

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 18:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar en que Brasil enfrentará a Escocia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

El otro se desarrollará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Marruecos se enfrentará a Haití, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo A

La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 21:00 horas. Uno será en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a República Checa. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataformas Paramount+.

El otro compromiso tendrá a Sudáfrica contra Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.