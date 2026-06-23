Plagios, falsificaciones y redes sociales: El nuevo método preventivo para blindar el activo más valioso de tu negocio / MAURICIO MENDEZ/ AGENCIAUNO

La marca es, sin duda, uno de los activos más valiosos de cualquier empresa. Es el elemento que permite a los clientes reconocer productos o servicios, diferenciarse de la competencia y construir confianza.

Sin embargo, en el ecosistema empresarial chileno existe un diagnóstico preocupante: para muchas organizaciones, la protección de su identidad termina el día en que reciben el certificado de registro.

Desde el estudio jurídico Cuche López advierten que esta mirada pasiva es insuficiente y riesgosa. Una marca registrada, pero que no cuenta con vigilancia activa, queda expuesta a imitaciones, solicitudes confundibles, robos de dominios web, falsificaciones y usos no autorizados en el entorno digital.

“Proteger una marca no es solo registrarla. También implica monitorear qué ocurre alrededor de ella: nuevas solicitudes, nombres de dominio, redes sociales, marketplaces, vencimientos y posibles infractores. La marca es un activo estratégico y requiere gestión permanente”, explica Fernanda López, socia de Cuche López.

El peligro de reaccionar tarde

Para hacer frente a este escenario, la firma está impulsando un modelo de gestión de portafolio marcario. Esta estrategia está orientada especialmente a empresas que ya tienen sus marcas inscritas, pero que carecen de una política permanente para administrarlas, renovarlas y defenderlas en el tiempo.

Según explica Andrés Cuche, socio del estudio, la mayoría de las empresas descubre las vulnerabilidades cuando el conflicto ya es una realidad difícil de frenar.

“A veces el problema aparece cuando un tercero registra un dominio parecido, cuando surge una marca confundible en el mismo mercado o cuando la empresa intenta expandirse y se encuentra con obstáculos que pudo haber detectado antes”.

El enfoque preventivo que propone este modelo busca, precisamente, reducir el riesgo de que estas situaciones escalen a litigios judiciales extensos y de alto costo económico. La clave radica en la detección temprana, antes de que el problema afecte directamente las ventas, la reputación o los planes de expansión de la compañía.

¿En qué consiste el blindaje marcario?

El modelo de gestión integral abarca una serie de acciones periódicas y transversales en el ecosistema digital y físico:

Vigilancia digital: Monitoreo de nuevas solicitudes de marcas idénticas o similares, control de nombres de dominio potencialmente conflictivos y detección de usos no autorizados en internet, marketplaces y redes sociales.

Control operativo: Seguimiento estricto de fechas de vencimiento y publicaciones oficiales .

. Filtro aduanero: Inscripción de las marcas elegibles ante el Servicio Nacional de Aduanas, una medida clave para frenar en la frontera el ingreso de productos falsificados que vulneren los derechos de propiedad industrial.

La propiedad intelectual ha dejado de ser un mero trámite legal para convertirse en una pieza central de los negocios modernos. “Hoy forma parte de la estrategia de crecimiento de una empresa. Una marca descuidada puede afectar ventas, reputación, expansión comercial e incluso el valor de una compañía”, concluye Andrés Cuche.