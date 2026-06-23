Ante la llegada de el Niño Godzilla: estos son los 5 productos que subirían de precio por el fenómeno

El fenómeno de El Niño o “Niño Godzilla” no solo provocaría lluvias intensas, calor extremo o alteraciones meteorológicas. Su impacto también puede llegar al bolsillo de los hogares, especialmente si afecta cosechas, caminos, centros de acopio, transporte o materias primas clave para la industria alimentaria.

Un análisis de la app de inversiones XTB advirtió que algunos productos podrían enfrentar mayor presión de precios durante los próximos meses, tanto por efectos locales como por impactos en países productores.

Entre los bienes a observar aparecen el chocolate y productos con cacao, azúcar, café, frutas y verduras, además de costos asociados a seguros y reparaciones.

El Niño y los productos que podrían subir de precio por efectos climáticos

Según el reporte, el cacao figura entre los productos con mayor riesgo de alza sostenida si se agravan las condiciones secas en África occidental, una zona clave para la producción mundial. Ese escenario podría repercutir en chocolates, coberturas de repostería, bebidas achocolatadas y otros alimentos elaborados con cacao.

El azúcar también aparece como un producto sensible. El análisis apunta a eventuales efectos sobre el monzón en India, la producción en Tailandia o la disponibilidad en Brasil, lo que podría impactar confites, bebidas azucaradas, panadería industrial y alimentos procesados.

En el caso del café, el efecto sería menos inmediato. El principal riesgo está asociado a la floración en Brasil durante los próximos meses, por lo que una eventual presión en precios podría sentirse hacia fines de 2026 o incluso durante 2027.

El impacto local también resulta relevante para Chile. Lluvias intensas o eventos extremos pueden dañar huertos, rutas, viviendas y redes de distribución, lo que podría presionar los precios de frutas y verduras frescas, además de elevar gastos en reparaciones o seguros.

“Hay productos que reaccionan más rápido que otros. El azúcar puede moverse en pocas semanas si hay señales de menor oferta; el cacao es más vulnerable porque el mercado ya viene estrecho; y el café tiene un riesgo más diferido”, sostuvo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

De tal forma, los productos a mirar durante los próximos meses son: