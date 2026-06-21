“Lo de las redes sociales fue una casualidad. Hice una película y todo derivó en un mundo desconocido”

Luego de filmar una película y buscando potenciar su promoción, el guionista del proyecto le sugirió al actor Francisco Melo reactivar sus canales digitales.

Lo que comenzó como una simple estrategia de difusión terminó convirtiéndose en un fenómeno: además de mostrar vivencias cotidianas, comenzó a registrar videos cortos de estilo comedia, logrando conectar con una audiencia masiva y abriendo las puertas de su propio espacio para generar un contenido que llegó a un público inesperado.

“Fue una casualidad que derivó en un mundo desconocido”, reveló el actor en el más reciente episodio de No es una casa, el programa de Déficit Cero conducido por Sebastián Bowen. Todos los capítulos están disponibles en esta playlist.

Durante la conversación, Melo vinculó esta exposición digital con su verdadera personalidad, y aclaró que es introvertido y que siempre ha visto su hogar como un refugio y una cueva donde esconderse.

Una casa, un recuerdo reciente

Respecto al significado de los espacios, el actor repasó sus primeros recuerdos en su hogar de infancia ubicado en El Bosque con Diego de Almagro, en Las Condes, donde convivía con otras siete personas en una dinámica marcada por los juegos en la calle hasta quedar transpirados junto al quiosco local y la plaza.

Esos recuerdos se reactivaron hace pocas semanas cuando pasó por el inmueble y pidió autorización para ingresar, viviendo una experiencia nostálgica que le permitió observar cómo había mutado aquel entorno que tan bien conocía.

También recordó su salida de la casa paterna para mudarse a la población Humberto Larraguibel, en la comuna de La Florida, lo que, según él, significó un fuerte impacto, pero que, a pesar de eso, describió el cambio como un proceso bonito, que le permitió integrarse a una comunidad muy cercana y atenta.

A pesar de destacar la capacidad de las personas para adaptarse, el actor fue enfático en señalar que el espacio habitado debe garantizar protección y dignidad, advirtiendo que “un ruco tiene una fragilidad tremenda”. En esa misma línea, Melo recalcó que la seguridad del hogar no es algo que se deba dar por sentado y que el espíritu familiar se debe “cuidar como hueso santo”.

Finalmente, relacionó su interés por la carpintería y su taller personal con el mismo proceso creativo que vive en las tablas, explicando que transformar un trozo de madera inanimada en un objeto con sentido se asemeja a la experiencia de dar vida a una obra teatral.

El actor cerró el espacio cuestionando el individualismo actual de la sociedad, contrastando cómo la sintonía colectiva que se experimenta en un concierto masivo o en una sala de teatro suele disolverse en el trayecto de regreso a casa, instando a las personas a buscar y reconectarse con esas frecuencias comunes al momento de retornar a sus hogares.

El capítulo completo con la entrevista a Francisco Melo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y en el perfil de Spotify de No es una casa.