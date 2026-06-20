Este es el simple hábito que mejoraría la conducta de los gatos, según estudio

En la actualidad, las mascotas se han convertido en un integrante más de las familias. Uno de estos animales de compañía más comunes son los gatos.

En ese sentido, mantener a los gatos estrictamente dentro de la casa es una conducta que se ha masificado, principalmente para evitar atropellos o peleas con otros animales en el exterior.

Sin embargo, un reciente estudio apuntó a que permitir que los felinos tengan contacto con el aire libre de manera supervisado podría aportar beneficios a su salud física y mental.

El análisis publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science aseguró que los gatos mejoran notablemente su conducta cuando se les permite salir a la calle de forma supervisada.

Según los especialistas, los felinos son animales naturalmente curiosos que necesitan estímulos como nuevos olores, sonidos y texturas. Cuando pasan toda su vida entre cuatro paredes, el aburrimiento y el estrés pueden detonar conductas destructivas en el hogar.

Los 5 grandes beneficios de las salidas supervisadas

Para los veterinarios, permitir que tu gato explore el exterior bajo estrictas condiciones de seguridad aporta ventajas clave para su bienestar:

Adiós destrozos: menor probabilidad de desarrollar conductas destructivas (como arañar muebles o morder objetos).

menor probabilidad de desarrollar conductas destructivas (como arañar muebles o morder objetos). Adiós al sedentarismo: más oportunidades para realizar actividad física y combatir la obesidad felina.

más oportunidades para realizar actividad física y combatir la obesidad felina. Estimulación mental: reducción del aburrimiento gracias a los nuevos entornos.

reducción del aburrimiento gracias a los nuevos entornos. Menos estrés: disminución de comportamientos agresivos o ansiosos asociados al encierro.

Eso sí, especialistas apuntan a que es fundamental que las salidas al exterior deben ser bajo supervisión para así prevenir exponerlos a cualquier tipo de peligro.