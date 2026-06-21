Hallan en París un manuscrito inédito de Mozart: será interpretado por primera vez este domingo

Santiago

Un inédito manuscrito autógrafo de Wolfgang Amadeus Mozart fue hallado en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, en lo que especialistas ya califican como un descubrimiento de alto valor histórico y musical.

El cuaderno, encontrado por el conservador François-Pierre Goy mientras revisaba un conjunto de manuscritos anónimos, contiene una docena de lecciones de composición atribuidas al músico austríaco, además de siete piezas para arpa y flauta que nunca habían sido interpretadas públicamente.

Según detalló la Biblioteca Nacional de Francia, el documento corresponde al período en que Mozart permaneció en París en 1778 y ofrece nuevas pistas sobre su faceta como profesor. En ese contexto, las obras habrían surgido durante las clases que impartía a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y destacada arpista de la época.

La atribución del manuscrito fue validada a fines de abril por la Biblioteca Mozartiana de la fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal del compositor, luego de un peritaje que confirmó elementos característicos de su escritura, el tipo de papel utilizado y la relación del cuaderno con otras partituras encargadas por la familia de Guînes.

Las 44 páginas del documento incluyen piezas elaboradas de manera conjunta entre Mozart y su alumna, con pasajes en que ambos escriben distintas partes musicales. La última de las siete obras aparece incluso inacabada.

Como parte de la celebración de la Fiesta de la Música en Francia, las composiciones inéditas, de unos 20 minutos de duración total, serán interpretadas por primera vez este domingo por la Orquesta Filarmónica de Radio France.