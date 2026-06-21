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Caso niños haitianos: vocero de la comunidad advierte que “la confianza con el Estado se está perdiendo”

William Pierre cuestionó la existencia de un listado con menores “desaparecidos” que, según sus familias, nunca fueron denunciados como tales ante las autoridades.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / John Moore

El vocero de la comunidad haitiana en Chile, William Pierre, se refirió al caso de los 64 niños haitianos no localizados que dio cuenta un pre-informe de la Contraloría.

En entrevista con T13, Pierre advirtió que durante las últimas horas algunos ciudadanos haitianos residentes en Chile han sido contactados por celular para proporcionar información sobre sus visas de reunificación familiar y documentos personales a través de redes sociales.

“Hacemos un llamado al Estado de Chile: es tarde, porque sabemos que habían solicitado los nombres de nuestros niños, hijos migrantes, vía salud y centros educativos, para que pudieran preparar una deportación. A base de qué, no sabemos”, sostuvo.

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“La confianza con el Estado se está perdiendo”

Respecto de las denuncias sobre presuntos niños “desaparecidos”, William Pierre afirmó que como comunidad “tienen un sabor amargo” porque “es totalmente inaceptable que se encuentren niños en un listado del Estado y los padres nos dicen que nunca han acudido a la policía o a la fiscalía, pero ese listado está”.

Por último, el vocero enfatizó a los ciudadanos haitianos que “si son citados (por las autoridades) vayan, pero ojo con entregar datos porque ya la confianza de nuestra comunidad con el Estado se está perdiendo”.

“Hay un temor, estamos pensando en qué pasa, si dejar Chile o si es persecución política. No sabemos hasta que el Estado nos llame y nos explique”, concluyó.

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