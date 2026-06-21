A 100 días de gobierno: desaprobación de presidente Kast llega al 51% y casi la mitad cree que su gestión ha sido peor de lo esperado

Santiago

La más reciente encuesta Criteria entregó una nueva fotografía sobre la evaluación ciudadana del gobierno del presidente José Antonio Kast, justo cuando su administración cumple 100 días en La Moneda.

El sondeo situó la aprobación del Mandatario en 39%, sin variaciones respecto de la medición anterior, mientras que la desaprobación llegó al 51%, un punto menos que en la encuesta pasada.

Uno de los datos centrales del estudio apunta a la percepción sobre el desempeño del Ejecutivo en relación con las expectativas previas. Un 49% de los encuestados afirmó que el Gobierno ha sido peor de lo esperado, mientras que un 32% estimó que ha sido igual a lo que anticipaba y solo un 14% consideró que ha sido mejor de lo previsto.

La evaluación del Gobierno también muestra una marcada división ideológica. Entre quienes se identifican con la derecha, casi la mitad considera que la administración ha respondido de acuerdo con lo esperado, mientras que en los sectores de izquierda predomina una visión crítica, con un 80% que sostiene que el Ejecutivo ha estado por debajo de las expectativas.

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En materia de orden público, uno de los ejes centrales del discurso oficialista, el 36% de los consultados cree que el país está más ordenado que antes, un 34% opina que se mantiene igual y un 26% estima que Chile está más desordenado.

La encuesta también abordó el clima emocional de la ciudadanía frente al año 2026. La esperanza sigue siendo la emoción predominante, con un 39% de las menciones, aunque registra una baja importante respecto de febrero. En paralelo, el miedo subió hasta el 27%, consolidándose como la segunda emoción más mencionada por los encuestados.