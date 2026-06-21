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VIDEOS. Dos errores groseros condenan a Uruguay a otra cuestionable actuación y siguen sin ganar en el Mundial 2026

Los charrúas lamentaron una serie de fallas defensivas que le permitieron a Cabo Verde sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Dos errores groseros condenan a Uruguay a otra cuestionable actuación y siguen sin ganar en el Mundial 2026

Dos errores groseros condenan a Uruguay a otra cuestionable actuación y siguen sin ganar en el Mundial 2026 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Uruguay sigue protagonizando una de las decepciones en lo que va del Mundial 2026 y este domingo extendieron su racha sin ganar en la Copa del Mundo, ahora ante la sorprendente Cabo Verde.

Los charrúas fueron nuevamente locales en Miami, pero fueron incapaces de mostrar la supremacía que se les suponía.

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Uruguay volvió a tener los nervios que mostró en el debut contra Arabia Saudita y Cabo Verde esta vez se las arregló para ir más al ataque.

Fue así como, en una desinteligencia entre el portero Muslera y la barrera charrúa, Kevin Pina abrió la cuenta al minuto 21, siendo el primer gol del elenco africano en una Copa del Mundo.

Con la presión encima, Uruguay alcanzó a reaccionar y, con una gran dosis de fortuna, Maximiliano Araújo igualó tras capturar un rebote y antoar de palomita al minuto 44.

En los descuentos del primer lapso, Agustín Canobbio arremetió contra Vozinha y concretó la remontada del elenco dirigido por Marcelo Bielsa.

Con el 2-1, todo parecía ya más tranquilo, pero al minuto 61, otro desentendimiento defensivo le permitió a Helio Varela anotar el 2-2, volviendo a enmudecer el Hard Rock Stadium.

Obligado a honrar su historia, Uruguay se volcó con todo sobre la portería rival, incluyendo un tanto de Araújo al minuto 68, pero su tanto fue invalidado por offside.

La “Celeste” siguió martillando, pero exponiéndose al contragolpe. Valverde y Canobbio dispusieron de ocasiones, pero sin éxito.

Así las cosas, con el 2-2, Uruguay se queda en el segundo puesto, con apenas dos puntos, pero no depende de sí mismo para clasificar a lod dieciseisavos de final del Mundial 2026: necesita ganarle a España el viernes y esperar un empate o derrota de Cabo Verde ante Arabia Saudita.

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