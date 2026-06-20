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VIDEO. Vidal proyecta su futuro en Colo Colo: “Me siento con muchas ganas de seguir jugando”

El “Rey Arturo” valoró el rendimiento ante Deportes Recoleta y analizó la chance de extender su contrato para 2027.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Vidal proyecta su futuro en Colo Colo: “Me siento con muchas ganas de seguir jugando”

Vidal proyecta su futuro en Colo Colo: “Me siento con muchas ganas de seguir jugando” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Arturo Vidal anotó mediante lanzamiento penal en el debut de Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Chile, aportando para la victoria sobre Deportes Recoleta.

“El equipo sigue jugando bien, madurando. En estos partidos que son incómodos lo hicimos lo más serio posible, contento de empezar con el pie derecho la copa”, recalcó el “Rey Arturo” en zona mixta, donde refrendó su opinión en torno a que no necesitan refuerzos para el segundo semestre.

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“No soy el que toma decisiones, pero estoy muy contento con los que están. Los jóvenes cada vez aparecen más y eso nos hace crecer mucho. Ojalá a final de año hacer un equipo y pelear por la Copa Libertadores, ir por la segunda”, enfatizó Vidal, cuyo contrato termina en diciembre y por el cual deberá negociar con Aníbal Mosa.

“Estoy muy contento, tengo una muy buena relación con él. Si se da la posibilidad de continuar acá, feliz, seguiremos trabajando para volver a poner a Colo Colo entre los mejores de Sudamérica”, planteó el hoy defensor de 39 años, cómodo con la chance de seguir jugando en 2027, ya sea en Colo Colo o en otro club.

“Me siento bien, no puedo decir si me han llamado de otros equipos, pero me siento con muchas ganas de seguir jugando. No he tenido ningún problema este año. Espero que las cosas se sigan dando. Quiero seguir acá, vamos a seguir trabajando. Voy a seguir jugando, estoy disfrutando al máximo y cada vez me siento mejor en esa posición”, cerró Arturo Vidal.

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