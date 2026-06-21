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VIDEO. Boxeo: el impactante knockout con que Junior “La Joya” Cruzat retuvo el título junior superpluma de la WBO

El peleador chileno concretó una rápida victoria ante el colombiano Jair Mulett.

Carlos Madariaga

Boxeo: el impactante knockout con que Junior “La Joya” Cruzat retuvo el título junior superpluma de la WBO

Boxeo: el impactante knockout con que Junior “La Joya” Cruzat retuvo el título junior superpluma de la WBO / Hans Scott

Junior “La Joya” Cruzat tuvo una deslumbrante noche de sábado en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional.

El boxeador chileno tenía el desafío de defender su título junior superpluma de la WBO (Organización Mundial de Boxeo, por sus siglas en inglés).

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Su pelea fue la principal de la jornada y respondió, quizás, hasta por sobre las expectativas en torno al choque contra el colombiano Jair Mulett.

Esto considerando que, pese a que la pelea estaba pactada a 10 rounds, el sobrino del exboxeador Carlos Cruzat resolvió todo a 28 segundos del primer asalto.

Aunque el cafetalero llegaba con un registro de 12 triunfos, 8 por knockout, el peleador nacional fue agresivo y mandó rápidamente a la lona a su rival.

“Sabía que iba a ser una noche gloriosa. Nos habíamos preparado bastante bien para que salga todo bien, estoy feliz y orgulloso del trabajo que estamos haciendo”, destacó Junior Cruzat tras retener su cinturón junior superpluma de la WBO.

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