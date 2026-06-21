Ante frío extremo en Chile: Gobierno activa Código Azul en estas seis regiones del país / Diego Martin

Las bajas temperaturas no dan tregua en la zona central y sur del país. Coincidiendo con el inicio del invierno, el Gobierno decretó la activación del Código Azul para seis zonas de Chile, una medida de emergencia que busca proteger la vida de las personas en situación de calle ante el riesgo de hipotermia.

La alerta meteorológica comenzó a regir a las 17:00 horas de este domingo 21 de junio y se extenderá, de forma inicial, hasta las 13:00 horas del lunes 22 de junio.

La estrategia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se activó de manera simultánea en los puntos más críticos del país:

Región Metropolitana (todas sus comunas)

(todas sus comunas) Los Andes y San Felipe (región de Valparaíso)

(región de Valparaíso) Rancagua (región de O’Higgins)

(región de O’Higgins) Talca y Curicó (región del Maule)

(región del Maule) Chillán (región de Ñuble)

(región de Ñuble) Los Ángeles (región de Biobío)

El pronóstico para la región Metropolitana es preocupante: se esperan mínimas de entre -1°C y -3°C en los valles interiores, mientras que en los sectores precordilleranos el termómetro podría congelarse entre los -2°C y -4°C.

¿Cómo ayudar? Revisa el teléfono para reportar emergencias

La activación de este plan permite desplegar operativos móviles adicionales para entregar alimentación caliente, ropa de abrigo, atención médica y gestionar el traslado hacia albergues habilitados.

Desde el Gobierno hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar reportando a personas que estén pernoctando en la vía pública y necesiten ayuda: