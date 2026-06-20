Con debut de un jugador de 16 años incluido: Colo Colo se estrena con goleada en la Copa Chile 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo se estrenó con contundencia en la fase de grupos de la Copa Chile 2026 ante Deportes Recoleta.

En un Santa Laura con mayoría alba en las tribunas, el líder del fútbol chileno refrendó sus credenciales contra el conjunto de la Primera B, contra el que dispuso lo mejor de su plantel, salvo el lesionado Javier Correa.

Con ello en mente, Colo Colo ya antes de los 10 minutos sacaba ventaja en el marcador.

Jaime Vargas contuvo un remate de Lautaro Pastrán (en una lucida jugada personal), pero Tomás Alarcón acomodó el balón y remató desde fuera del área para el 1-0.

🔥⚪⚫ ¡#ColoColo rompió el cero en Independencia!



Lautaron Pastrán había hecho de todo para abir la cuenta, pero su remate fue detenido por el portero, y Tomás Alarcón encontró la pelota en una inmejorable posición y sacó este tremendo disparo en este #MatchdaySábado.



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Deportes Recoleta no tuvo mayor reacción y con un Lautaro Pastrán inspirado, siguieron manejando el balón, al punto que, tras una falta penal sobre el ex Everton, Arturo Vidal anotó el segundo gol desde los 12 pasos al minuto 37.

🤍🖤👑 ¡EL REY COBRÓ DESDE LOS DOCE PASOS!



Arturo Vidal estiró la ventaja para #ColoColo en este #MatchdaySábado gracias a este penal, que nació tras una falta que le cometieron a Lautaro Pastrán.



👀 OJITO a la bendición de Joaquín Sosa para el bicampeón de América.



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En el arranque del segundo lapso, ya con un penal algo más dudoso en cuanto a su cobro, Maximiliano Romero no dilapidó la chance y amplió aún más la ventaja del “Cacique”.

🔥🐯🤟 ¡El Tigre se lo fabricó y lo canjeó!



Nuevamente el lanzamiento penal le da una alegría a #ColoColo y ahora fue el turno de Maxi Romero de celebrar su conquista en este #MatchdaySábado. Goleada parcial del Cacique ante Deportes Recoleta.



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Con ello, los albos fueron manejando el ritmo y el desarrollo del juego, al punto de darse el lujo de permitir el debut profesional, a los 16 años, del juvenil Felipe Raipán, quien tuvo incluso una chance para anotar, pero optó por cederle el balón a Leandro Hernández, que no pudo convertir.

Jaime Vargas fue clave para evitar que el marcador fuera peor para Deportes Recoleta al contener chances claras de Yastin Cuevas y Hernández. Los de la zona norte de Santiago pudieron descontar, pero Roberto Riveros falló en área chica.

Aún así, Colo Colo abrochó un contundente estreno por 3-0 en Copa Chile 2026 y buscarán ampliar aquel buen tranco el próximo jueves 25, cuando reciban a O’Higgins en el Monumental.