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VIDEOS. Con debut de un jugador de 16 años incluido: Colo Colo se estrena con goleada en la Copa Chile 2026

Los albos tuvieron un tranquilo debut al imponerse de manera contundente ante Deportes Recoleta.

Carlos Madariaga

Con debut de un jugador de 16 años incluido: Colo Colo se estrena con goleada en la Copa Chile 2026

Con debut de un jugador de 16 años incluido: Colo Colo se estrena con goleada en la Copa Chile 2026 / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo se estrenó con contundencia en la fase de grupos de la Copa Chile 2026 ante Deportes Recoleta.

En un Santa Laura con mayoría alba en las tribunas, el líder del fútbol chileno refrendó sus credenciales contra el conjunto de la Primera B, contra el que dispuso lo mejor de su plantel, salvo el lesionado Javier Correa.

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Con ello en mente, Colo Colo ya antes de los 10 minutos sacaba ventaja en el marcador.

Jaime Vargas contuvo un remate de Lautaro Pastrán (en una lucida jugada personal), pero Tomás Alarcón acomodó el balón y remató desde fuera del área para el 1-0.

Deportes Recoleta no tuvo mayor reacción y con un Lautaro Pastrán inspirado, siguieron manejando el balón, al punto que, tras una falta penal sobre el ex Everton, Arturo Vidal anotó el segundo gol desde los 12 pasos al minuto 37.

En el arranque del segundo lapso, ya con un penal algo más dudoso en cuanto a su cobro, Maximiliano Romero no dilapidó la chance y amplió aún más la ventaja del “Cacique”.

Con ello, los albos fueron manejando el ritmo y el desarrollo del juego, al punto de darse el lujo de permitir el debut profesional, a los 16 años, del juvenil Felipe Raipán, quien tuvo incluso una chance para anotar, pero optó por cederle el balón a Leandro Hernández, que no pudo convertir.

Jaime Vargas fue clave para evitar que el marcador fuera peor para Deportes Recoleta al contener chances claras de Yastin Cuevas y Hernández. Los de la zona norte de Santiago pudieron descontar, pero Roberto Riveros falló en área chica.

Aún así, Colo Colo abrochó un contundente estreno por 3-0 en Copa Chile 2026 y buscarán ampliar aquel buen tranco el próximo jueves 25, cuando reciban a O’Higgins en el Monumental.

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