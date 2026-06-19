Estados Unidos mantiene tranco firme y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista

Así como México lo hizo ayer jueves, hoy Estados Unidos, otro de los anfitriones del Mundial 2026, concretó su clasificación a los dieciseisavos de final al sumar su segunda victoria seguida por el grupo D, ahora contra Australia.

El elenco norteamericano no contaron con su gran figura, Christian Pulisic, pues optaron por resguardarlo en torno a los problemas físicos que solo le hicieron jugar un tiempo en el debut contra Paraguay.

Los de Mauricio Pocchettino, eso sí, no resintieron demasiado su ausencia, pues a los 11 minutos pudieron abrir la cuenta en Seattle.

Todo tras un gran desborde de Balogun que terminó llevando a Cameron Burgess a anotar en propia puerta.

¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!



Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Con la ventaja en el marcador, Estados Unidos logró adminstrar de buena manera el balón y terminó dando un golpe decisivo al cierre del primer tiempo, cuando Alex Freeman anotó el 2-0 tras el chequeo del VAR en torno a su posición tras el disparo de Sergiño Dest.

ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA



El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

En el segundo lapso, los “Socceroos” intentaron reaccionar con la velocidad de Cristian Volpato y Nestor Irakunda, pero sin profundidad, exponiéndose a los contragolpes locales.

Estados Unidos supo manejar el encuentro y terminó abrochando el 2-0 que lo consolida como líder del grupo D, clasificándose a los dieciseisavos de final y dejando abierta la disputa del segundo puesto a lo que ocurra esta noche entre Turquía y Paraguay.