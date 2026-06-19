;

VIDEOS. Estados Unidos mantiene tranco firme y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026

Los anfitriones tuvieron un contundente primer tiempo para vencer a Australia.

Carlos Madariaga

Estados Unidos mantiene tranco firme y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026

Estados Unidos mantiene tranco firme y avanza a los dieciseisavos del Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista

Así como México lo hizo ayer jueves, hoy Estados Unidos, otro de los anfitriones del Mundial 2026, concretó su clasificación a los dieciseisavos de final al sumar su segunda victoria seguida por el grupo D, ahora contra Australia.

El elenco norteamericano no contaron con su gran figura, Christian Pulisic, pues optaron por resguardarlo en torno a los problemas físicos que solo le hicieron jugar un tiempo en el debut contra Paraguay.

Revisa también:

ADN

Los de Mauricio Pocchettino, eso sí, no resintieron demasiado su ausencia, pues a los 11 minutos pudieron abrir la cuenta en Seattle.

Todo tras un gran desborde de Balogun que terminó llevando a Cameron Burgess a anotar en propia puerta.

Con la ventaja en el marcador, Estados Unidos logró adminstrar de buena manera el balón y terminó dando un golpe decisivo al cierre del primer tiempo, cuando Alex Freeman anotó el 2-0 tras el chequeo del VAR en torno a su posición tras el disparo de Sergiño Dest.

En el segundo lapso, los “Socceroos” intentaron reaccionar con la velocidad de Cristian Volpato y Nestor Irakunda, pero sin profundidad, exponiéndose a los contragolpes locales.

Estados Unidos supo manejar el encuentro y terminó abrochando el 2-0 que lo consolida como líder del grupo D, clasificándose a los dieciseisavos de final y dejando abierta la disputa del segundo puesto a lo que ocurra esta noche entre Turquía y Paraguay.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad