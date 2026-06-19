PDI confirma el hallazgo de 33 niños haitianos reportados como inubicables: “Están con sus familias y escolarizados”

Desde el Palacio de La Moneda, el Gobierno entregó una actualización sobre los avances en la búsqueda de los menores haitianos cuyo paradero era desconocido. El operativo, coordinado a través de una mesa intersectorial liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, cuenta con el trabajo articulado de múltiples instituciones, incluyendo a la Fiscalía, Carabineros, la Defensoría de la Niñez y la PDI.

Fue en este contexto que el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, tomó la palabra para comunicar los primeros resultados positivos de la fuerza de tarea, confirmando que ya se ha logrado dar con el paradero de más de la mitad de los menores indicados en el informe de la Contraloría.

Menores escolarizados y en la red de salud

Cerna fue enfático en aclarar el estado en el que fueron encontrados estos primeros 33 niños, niñas y adolescentes (NNA), desmintiendo que se tratara de casos de desaparición o de ingreso irregular.

“De ellos ya hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante: padre, madre, hermanos”, aseguró el jefe policial. Además, detalló que los menores “están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud”, recalcando que se encuentran haciendo sus vidas con normalidad en los domicilios de sus familiares.

Respecto a las razones por las cuales la Contraloría no logró ubicarlos durante su auditoría, Cerna sugirió que esto pudo deberse a problemas de horarios al momento de las visitas u otras situaciones logísticas, pero reafirmó que el proceso de búsqueda continuará para ubicar a los 31 menores restantes de la lista original de 64.

PDI descarta ingresos sin fiscalización en el aeropuerto

El director de la PDI aprovechó el punto de prensa para salir al paso de los cuestionamientos sobre los controles fronterizos, negando tajantemente que los niños hayan ingresado al país sin ningún tipo de registro.

Cerna explicó que, ante la llegada de vuelos chárter, existen casetas especiales donde se revisa “uno a uno” a los pasajeros. En el caso de estos menores, detalló que ingresaron portando su respectiva documentación y bajo el amparo de la visa de reunificación.

“No es un flujo sin ninguna constatación, sin ninguna vinculación y sin ninguna verificación”, sentenció la autoridad. Según describió el protocolo, una vez en el aeropuerto, la PDI verifica la identidad del adulto responsable que viene a recibir al menor y se redacta un acta formal. En este documento legal quedan registrados “el nombre, los datos y el domicilio del adulto que lo recibe”, finalizando el trámite con la firma tanto del familiar como del oficial de la PDI a cargo de la entrega.