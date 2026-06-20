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Quién era alias “Marlon”, el temido jefe de las disidencias de las FARC muerto antes de las elecciones en Colombia

“Esto supone más seguridad para Colombia. El país puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz”, manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Sebastián Escares

Redes sociales

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A solo horas de que se abran las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro dio a conocer un histórico impacto al crimen organizado. El mandatario confirmó la muerte en combate de Iván Jacob, alias ‘Marlon’, máximo líder de las disidencias de las FARC en la convulsionada región del Cauca.

El peligroso criminal era considerado la mano derecha de alias ‘Iván Mordisco’, el jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor facción de guerrilleros que no firmó el acuerdo de paz.

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“No me gusta hablar de muertos (...), pero el jefe máximo de los frentes del Cauca, que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas, ha caído en combate”, anunció Petro a través de sus redes sociales, calificando el hecho como “el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”.

El perfil del criminal más buscado de Colombia

Por la captura de alias ‘Marlon’ las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (cerca de 1,2 millones de euros), la cifra más alta fijada en la historia reciente del país latino.

El disidente contaba con un sangriento historial que aterrorizaba al departamento del Cauca:

  • Ataques a civiles: se le atribuyen brutales persecuciones y asesinatos de comunidades indígenas locales.
  • Masacre en la vía Panamericana: fue el cerebro detrás de la detonación de un coche bomba en el sector de El Túnel, un atentado terrorista que cobró la vida de 20 civiles y dejó a más de 40 personas heridas.

El operativo del Ejército colombiano, cuyos detalles militares aún se mantienen en estricto secreto, ocurre en un momento de máxima tensión para el país, que este domingo define en las urnas su futuro político.

Con la caída de uno de los hombres más peligrosos de las disidencias, el gobierno busca dar una señal de tranquilidad. “Esto supone más seguridad para Colombia. El país puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz”, concluyó el presidente Petro.

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