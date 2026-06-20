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Irán cierra el estrecho de Ormuz tras nuevos ataques israelíes que dejaron al menos 16 muertos en Líbano

Teherán calificó los bombardeos como una violación de los compromisos alcanzados con Estados Unidos.

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DW

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Estrecho de Ormuz, Irán

Estrecho de Ormuz, Irán / Kaveh Kazemi

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución indicó que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y advirtió que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”.

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En esa línea, aseguró que “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

Al menos 16 personas mueren en ataques israelíes

Bombardeos israelíes en el Líbano causaron la muerte de al menos 16 personas este sábado, según la Defensa Civil libanesa, horas después de que entrara en vigor un cese al fuego con Hezbolá.

Un funcionario militar israelí, en tanto, declaró que Hezbolá disparó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes en el sur del territorio libanés durante la noche, lo que provocó ataques contra “objetivos de Hezbolá”.

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